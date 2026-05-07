Industrieaufträge: Auftragseingang für Industrie steigt überraschend stark

Nach einem schwachen Januar kommen wieder mehr Aufträge für das verarbeitende Gewerbe rein. Im März steigen die Bestellungen der Industrie trotz Iran-Kriegs deutlich. Vor allem eine Region stützt.
Wiesbaden - Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zogen die Auftragseingänge überraschend kräftig um 5,0 Prozent zum Vormonat an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar einen Anstieg von 1,4 Prozent gegeben hatte.