Industrie in Ludwigsburg

1 Auf dem sechs Hektar großen Areal der ehemaligen Frommannkaserne standen bis Sommer 2017 Gartenlauben. Fast fünf Jahre war das Gelände nun ungenutzt. Foto: Simon Granville

Wer regelmäßig von der Autobahn und vorbei an Mann+Hummel in Richtung Ludwigsburger Innenstadt fährt, der dürfte sich irgendwann gewundert haben, warum die riesige Fläche gegenüber der Zentrale des Filterherstellers so lange brach liegt. Und ob überhaupt noch einmal etwas mit ihr passiert. Hat die Stadt etwa keine Verwendung mehr dafür? Oder gab es nicht genügend Interessenten?