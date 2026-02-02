Industrie: EU-Kommissar will Made in Europe etablieren

Die Europäische Union will strategische Industrien stärken. Wer öffentliche Gelder will, muss zur europäischen Produktion beitragen, so die Forderung. Wie das in der Wirtschaft ankommt.
Brüssel - EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné will die Vergabe europäischer öffentlicher Gelder an Unternehmen an "Made in Europe" knüpfen. "Wann immer europäische öffentliche Gelder eingesetzt werden, müssen sie zur europäischen Produktion und zu hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen", schreibt Séjourné in einem Gastbeitrag, der in mehreren europäischen Medien erschien, in Deutschland im "Handelsblatt".