Industrie: Auftragseingang legt überraschend deutlich zu

1 Verarbeitendes Gewerbe: Auftragseingang überraschend gestiegen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Um 1,5 Prozent steigen die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat. Analysten hatten einen deutlich niedrigeren Anstieg erwartet.











Link kopiert



Frankfurt/Main - Die deutsche Industrie stabilisiert sich weiter. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe legten im Oktober überraschend deutlich zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 1,5 Prozent und fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.