Das neue Sportbad der Landeshauptstadt in Bad Cannstatt erwartet die ersten Schwimmer.

Jetzt können die Schwimmer in der Halle wieder Bahnen zählen. Erstmals kann auch das neue Sportbad mit dem 50-Meter-Becken öffentlich genutzt werden.















Die Hallenbäder in Feuerbach, Vaihingen, Zuffenhausen und Ostheim (Leo-Vetter-Bad) haben von diesem Dienstag, 20. September, an wieder geöffnet. Das Bad in Sonnenberg nahm bereits am 19. September den öffentlichen Betrieb wieder auf. Tickets können bis zu drei Tage im Voraus unter stuttgarterbaeder.de/e-Ticket oder direkt an der Kasse erworben werden.

Mit der neuen Hallenbadsaison geht am 20. September auch das neue Sportbad im Neckarpark mit dem 50-Meter-Becken in Betrieb. Es wird vor allem von Vereinen und Schulen genutzt. Einige Stunden in der Woche sind für den öffentlichen Schwimmbetrieb freigegeben, und zwar an jedem Dienstags von 12 bis 15, Mittwoch von 19 bis 22.30, Freitag von 6 bis 9 Uhr und Sonntag von 19 bis 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet je 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro, Kinder bis sechs Jahren sind frei, von 7 bis einschließlich 17 Jahren gelten ermäßigte Preise. Alle Bäder sind am 26. September geschlossen.