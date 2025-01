Indonesien: Vulkanausbruch: Tausende Dorfbewohner verweigern Evakuierung

1 In Indonesien kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (Symbolbild) Foto: dpa/PVMBG

Nach einem Vulkanausbruch haben sich in Indonesien tausende Menschen geweigert, die Sperrzone um den Vulkan Ibu zu verlassen. „Bisher wurde nur ein Dorf evakuiert“, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde.











Nach einem Vulkanausbruch haben sich in Indonesien tausende Menschen geweigert, die Sperrzone um den Vulkan Ibu zu verlassen. „Bisher wurde nur ein Dorf evakuiert“, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag. In fünf anderen Dörfern widersetzten sich die Menschen der Evakuierungsanordnung, weil sie an Vulkanausbrüche gewöhnt seien.