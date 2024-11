Indonesien: Neun Kilometer hohe Aschewolke durch Vulkanausbruch

1 Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ist auf der Insel Flores mehr als ein Dutzend Mal diese Woche ausgebrochen. Foto: dpa/PVMBG

Im Osten Indonesiens ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki erneut ausgebrochen und hat eine rund neun Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt.











Am Samstag ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki im Osten Indonesiens erneut ausgebrochen und hat eine rund neun Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt. „Die Aschesäule wurde in einer Höhe von etwa 9000 Metern über dem Gipfel beobachtet. Die Aschesäule erschien grau und von starker Intensität“, erklärte die Vulkanologiebehörde des Landes am Samstag. Die Behörde warnte die Bewohner angesichts möglicher „kalter Lavaüberschwemmungen“ wegen heftigen Regenfalls „wachsam“ zu bleiben. Es gab aber bislang keine Meldungen von Schäden in nahegelegenen Dörfern.