Indonesien: Elefanten im Wohngebiet – Kind schwer verletzt

Ein Mädchen kämpft in Indonesien nach einer Elefantenattacke ums Überleben. Der Lebensraumverlust der Dickhäuter hat die Begegnungen zwischen Mensch und Tier dramatisch verschärft.
Ein wilder Elefant hat auf der indonesischen Insel Sumatra ein achtjähriges Mädchen niedergetrampelt und lebensgefährlich verletzt. Eine Elefantenherde war zuvor in ein Wohngebiet am Stadtrand von Pekanbaru, der Hauptstadt der Provinz Riau, eingedrungen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Das Unglück passierte demnach in der Nacht zum Donnerstag, als drei Elefanten vor dem Haus der Familie auftauchten.