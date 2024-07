Indisches Filmfestival in Stuttgart: Alle Augen Richtung Indien

1 Filmszene aus „Athhoi“, einer Adaption von Shakespeares „Othello“ von Filmemacher Arna Mukhopadhyay. Foto:

Vom 17. Juli an zeigt die 21. Ausgabe des Indischen Filmfestivals die Vielfalt der dortigen Kinowelt. Ein Überblick.











Die Sommerferien rücken in greifbare Nähe und das Fernweh wächst. Für alle, die in diesem Jahr keine Auszeit in exotischen Ländern planen oder unabhängig davon gerne mit den Augen verreisen, bietet das 21. Indische Filmfestival vom 17. bis 21. Juli in Stuttgart einen abwechslungsreichen Fünf-Tage-Trip mit Filmen und Rahmenprogramm. Vierzehn Spielfilme, elf Dokumentationen, neunundzwanzig Kurzfilme und einen Schulfilm für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es in den Innenstadtkinos zu sehen. Online werden im Festivalzeitraum noch dreizehn Werbefilme gezeigt, die wie die anderen Filme um eine Auszeichnung mit dem „German Star of India“ konkurrieren.