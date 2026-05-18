Indische Musik in Sindelfingen: Bollywood auf dem Goldberg

An Wochenenden verwandeln sich Maschinenbauingenieure und IT-Experten in Musiker und jodeln zu indischen Klängen
Zaiee Kale war Anfang 20, als sie vor einer wegweisenden Entscheidung stand. Sie studierte damals in ihrer Heimatstadt im indischen Pune Elektrotechnik. Parallel dazu absolvierte sie ein Studium im klassischen indischen Gesang. Nun fielen unglücklicherweise beide Bachelorprüfungen auf denselben Tag. „Zu welcher Prüfung soll ich gehen?“, fragte sich die junge Frau. Ihre Leidenschaft gehörte der Musik, ihr Verstand jedoch sagte: „Davon kannst du nicht leben.“ Ihr Vater ließ erst gar keine Diskussionen aufkommen. Sie legte die Bachelorprüfung in Elektrotechnik ab.