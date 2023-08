1 Die erstmals in Indien entdeckte Coronavariante Delta breitet sich mittlerweile auch in Deutschland aus – hier ein Bild von einem Begräbnisritual in Indien. Foto: dpa/Altaf Qadri

Eine Coronavariante trübt derzeit die Sommerlaune. Sorgt sie bald wieder für steigende Infektionszahlen? Das hofft niemand – doch das Virus hat zwei entscheidende Vorteile.









Stuttgart - Die indische Coronavariante Delta (B1.617.2) drängt in die Schlagzeilen. Deutschlandweit werden Verdachtsfälle und Ausbrüche gemeldet, sei es in Waiblingen, dem Kreis Heidenheim oder in Dresden, wo erst ein komplettes Studentenwohnheim in Quarantäne musste und jetzt zwei Schulen und eine Kita betroffen sind.