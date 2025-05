Indien: Tote Schlange in Schulessen: Mehr als hundert Kinder erkrankt

1 Offenbar durch die Hinterlassenschaften einer Schlange sind mehr als hundert Schulkinder in Indien erkrankt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/RealityImages

In Indien sind mehr als hundert Schulkinder erkrankt – offenbar durch die Hinterlassenschaften einer toten Schlange in ihrem Mittagessen. Im Anschluss an die Erkrankungen protestierten die Familien der Kinder.











Mehr als hundert Schulkinder sind in Indien erkrankt - vermutlich durch die Hinterlassenschaften einer toten Schlange in ihrem Mittagessen. „Der Koch servierte den Kindern Berichten zufolge das Essen, nachdem er die tote Schlange daraus entfernt hatte“, erklärte Indiens Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) am Donnerstag. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Mokama im Bundesstaat Bihar. Die NHRC forderte die örtliche Regierung und Polizei auf, den Fall zu untersuchen.