Indien: Dach von Flughafen in Neu Delhi stürzt teilweise ein - ein Toter

1 Das Dach des Flughafens der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist eingestürzt. Foto: dpa/Uncredited

Beim teilweisen Einsturz eines Daches am internationalen Flughafen der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist ein Mensch ums Leben gekommen.











Link kopiert



Beim teilweisen Einsturz eines Vordaches am internationalen Flughafen der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist ein Mensch ums Leben gekommen. „Aufgrund starker Regenfälle“ sei ein Teil der Überdachung gegen 05.00 Uhr (Ortszeit; 01.00 Uhr MESZ) zusammengestürzt, erklärten die Flughafenbehörden am Freitag. Die Rettungskräfte teilten mit, bei dem Unglück am Flughafen Indira Ghandi seien acht Menschen verletzt worden. Neu Delhi hatte in den vergangenen Tagen heftige Regenfällen erlebt.