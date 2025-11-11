Indien: Autoexplosion in Neu-Delhi fordert mehrere Tote

Nach der Explosion in einem belebten Viertel der indischen Hauptstadt ist die Ursache weiter unklar, untersucht wird in alle Richtungen.
Nach der verheerenden Autoexplosion mit mehreren Toten in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi setzen die Behörden ihre Ermittlungen in alle Richtungen fort. Die Polizei ermittelte auch unter dem Verdacht, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte, berichteten der indische Sender NDTV und die Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Unter anderem seien mehrere Orte in der Stadt durchsucht worden.