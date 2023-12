Indien: Als göttlich verehrter Stein entpuppt sich als Dino-Ei

1 Eine seit Generationen als göttlich verehrte Steinkugel entpuppte sich nun als Dino-Ei. Foto: dpa/Vishal Verma

Wissenschaftler stießen durch Zufall auf ein Dino-Ei in Indien. Dieses Ei war wohl seit mehreren Generationen als göttlich verehrte Steinkugel im Besitz einer Bauernfamilie. Es war nicht das einzige Ei, das Forscher in dieser Gegend fanden.











Eine in einer Familie wohl seit Generationen als göttlich verehrte Steinkugel hat sich als Dino-Ei entpuppt. Es stamme von einem pflanzenfressenden Titanosaurus, der vor Millionen Jahren in Zentralindien gelebt habe, teilte Mahesh Thakkar vom Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) in Lucknow mit.