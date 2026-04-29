Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt.
Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt. Auf diese Weise habe der Mann aus einer ländlichen Gegend im östlichen Bundesstaat Odisha am Montag bei der Indian Overseas Bank Geld vom Konto seiner verstorbenen Schwester abheben wollen, teilte das Finanzinstitut am Dienstag mit.