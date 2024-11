Indien: 36 Tote bei Sturz eines Busses in eine Schlucht

Der Bus war in der Nacht im Norden Indiens unterwegs, als er in eine tiefe Schlucht stürzte. Viele Insassen überlebten das Unglück nicht.

Beim Sturz eines überfüllten Busses in eine Schlucht im Norden Indiens sind nach Behördenangaben mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Insassen seien verletzt worden, sagte ein Beamter des Verwaltungsbezirks Kumaon im Bundesstaat Uttarakhand. Der Bus sei zum Zeitpunkt des Unglücks mit etwa 55 Passagieren vermutlich überbesetzt gewesen. Nach Berichten des Senders NDTV war das Fahrzeug für nur etwa 45 Sitze zugelassen.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit) in der Nähe des beliebten Touristenorts Marchula, der von Wäldern und Bergen umgeben ist. Die Fahrgäste waren den Berichten indischer Medien zufolge zuvor auf einer Nachtfahrt in Richtung der Stadt Ramnagar im Bezirk Kumaon unterwegs gewesen. Der Bus sei plötzlich außer Kontrolle geraten und eine 150 bis 200 Meter tiefe Schlucht hinabgestürzt. Die genaue Ursache des Unglücks werde noch untersucht.

Lesen Sie auch

Der Regierungschef des Unionsstaats, Pushkar Singh Dhami, kündigte an, die Familien der Opfer würden finanziell unterstützt.