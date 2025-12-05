Nach König Charles III. und Prinzessin Kate gibt es einen weiteren Krebsfall im Umfeld der britischen Royals: India Hicks, die Patentochter des Monarchen, musste sich einer Operation unterziehen. Die Diagnose traf sie völlig unvorbereitet.
Es ist der nächste Schicksalsschlag im Umfeld der britischen Königsfamilie: Nach den Diagnosen von König Charles III. (77) und Prinzessin Kate (43) ist nun auch India Hicks (58) an Krebs erkrankt. Die Patentochter des Monarchen musste sich wegen eines aggressiven Hautkrebses einer Notoperation unterziehen.