Nach König Charles III. und Prinzessin Kate gibt es einen weiteren Krebsfall im Umfeld der britischen Royals: India Hicks, die Patentochter des Monarchen, musste sich einer Operation unterziehen. Die Diagnose traf sie völlig unvorbereitet.

Es ist der nächste Schicksalsschlag im Umfeld der britischen Königsfamilie: Nach den Diagnosen von König Charles III. (77) und Prinzessin Kate (43) ist nun auch India Hicks (58) an Krebs erkrankt. Die Patentochter des Monarchen musste sich wegen eines aggressiven Hautkrebses einer Notoperation unterziehen.

"Die Testergebnisse einer kürzlichen Hautkrebs-Untersuchung kamen zurück, und die Nachricht war ... nicht gut", schrieb die Designerin auf der Plattform Substack. "Die Art von Nachricht, bei der die Welt an den Rändern ein wenig verschwimmt." An ihrer Wade sei ein besorgniserregend schnell wachsender Krebsherd entdeckt worden.

India Hicks schildert offen, wie sie auf die Diagnose reagierte: "Eine seltsame Mischung aus ruhiger Sachlichkeit und stillem Entsetzen. Man redet sich ein, dass alles gut ist, kocht Tee, beantwortet E-Mails - während eine leise innere Stimme flüstert: 'Was, wenn es schlimmer ist, als wir denken?'"

Notfall-Operation statt Thanksgiving-Vorbereitungen

Die Diagnose traf die 58-Jährige mitten in den Vorbereitungen auf die Feiertage. Eigentlich hatte sie sich auf eine ruhige Thanksgiving-Woche mit ihrer Familie gefreut - doch das Leben hatte andere Pläne. Nach zahlreichen Telefonaten und intensiver Recherche fand India Hicks einen Spezialisten in Miami, der eine sogenannte Mohs-Operation durchführen konnte.

Bei diesem Verfahren wird das Krebsgewebe Schicht für Schicht abgetragen und sofort unter dem Mikroskop untersucht. "Man sitzt da mit einer offenen Wunde am Bein, während sie das Gewebe ins Labor bringen", schilderte sie den Eingriff. "Und dann kommt das Schlimmste: das Warten." Die Stunden der Ungewissheit beschreibt sie als quälend: "Man fühlt sich eigentlich gut, plaudert, scrollt durch sein Handy - und doch hängt alles davon ab, was in einem anderen Raum passiert."

India Hicks: "Diesmal hatte ich Glück"

Glücklicherweise brachte der Arzt gute Nachrichten: Der Krebs konnte vollständig entfernt werden. "Diesmal hatte ich Glück", schrieb India Hicks erleichtert. Mit 17 sauberen Stichen wurde sie entlassen - rechtzeitig, um Thanksgiving mit ihrer Familie feiern zu können. "Ich liebe diese Zusammenkünfte - Freunde am Tisch, lautes Lachen, fröhliches Chaos."

India Hicks ist nicht nur die Patentochter des Königs, sondern auch mit der königlichen Familie verwandt. Ihre Mutter Lady Pamela Hicks (96) stammt aus dem Haus Mountbatten und ist eine Cousine ersten Grades des verstorbenen Prinz Philip (1921-2021), dem Vater von König Charles. Sie gilt als älteste lebende Nachfahrin von Königin Victoria (1819-1901). Als 13-Jährige war India Hicks eine der Brautjungfern bei der legendären Hochzeit von Charles und Prinzessin Diana (1961-1997) im Jahr 1981.

India Hicks ist mit dem Getränkeunternehmer David Flint Wood (64) verheiratet und fünffache Mutter. Neben ihrer Arbeit als Designerin und Buchautorin betreibt sie seit zwei Jahrzehnten eine Boutique auf der Karibikinsel Harbour Island.