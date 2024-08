India Amarteifio und Damian Hardung: Hauptrollen in Coming-of-Age-Film

1 Damian Hardung und India Amarteifio sind durch ihre Serienrollen bekannt geworden. Foto: imago/Future Image / Frederic Kern / Fred Duval/Shutterstock.com

Als Hauptdarsteller in "Queen Charlotte" und "Maxton Hall" haben sich India Amarteifio und Damian Hardung bereits einen Namen gemacht. Für den neuen Coming-of-Age-Film "Into The Deep Blue" wird man sie nun gemeinsam auf der Leinwand sehen.











Link kopiert



Der englische "Queen Charlotte"-Star India Amarteifio (22) und der deutsche "Maxton Hall"-Schauspieler Damian Hardung (25, "Unsere wunderbaren Jahre") spielen die Hauptrollen in dem neuen Coming-of-Age-Drama "Into The Deep Blue". Das berichtet "The Hollywood Reporter".