1 Der Mann soll mit einem Nothammer die Klobrille zerstört haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/APress

Ein 36-Jähriger befindet sich in der Zugtoilette eines Metropolexpress zwischen Aalen und Stuttgart und schlägt mit einem Nothammer wie wild auf die Klobrille ein. Was bekannt ist.











Ein 36 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am vergangenen Freitag in einem Metropolexpress zwischen Aalen und Stuttgart eine Klobrille der Zugtoilette mit einem Nothammer zerstört zu haben. Beamte der Bundespolizei trafen den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof an und kontrollierten ihn.