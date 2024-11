In diesem Ratgeber erfahren Sie, in welchen Abfall Trinkgläser gehören und welche Alternativen es zur Entsorgung gibt.

Wenn es um die Entsorgung von alten oder kaputten Trinkgläsern geht, kommt einem zunächst der Altglas-Container in den Sinn. Doch darin haben die Gläser nichts verloren.

Trinkgläser gehören nicht ins Altglas

Der Bundesverband Glasindustrie e. V. schreibt auf seiner Webseite, dass Trinkgläser nicht im Altglas-Container entsorgt werden dürfen. Sie haben eine andere Zusammensetzung als Glasverpackungen für Lebensmittel und gehören laut dem Umweltbundesamt in den Restmüll. In großen Mengen entsorgt man alte Trinkgläser am besten auf dem nächsten Wertstoffhof.

Alternativen zur Entsorgung

Während kaputte Trinkgläser eindeutig im Restmüll entsorgt werden sollten, müssen intakte Gläser nicht direkt weggeworfen werden. Man könnte zunächst versuchen, sie über Kleinanzeigen-Portale zu verschenken. Besonders schöne Gläser können womöglich auch als Spende in einem Sozialkaufhaus abgegeben werden. Bei der Suche nach einer geeigneten Hilfsorganisation kann die Seite „wohindamit.org“ helfen. Geben Sie dort einfach Ihre Postleitzahl und die Art der Spende an und lassen Sie sich alle Annahmestellen in der Nähe anzeigen. Bei Sachspenden ist es in der Regel sinnvoll, vorher mit der Sammelstelle in Kontakt zu treten und zu fragen, welche Güter im Moment gebraucht werden. Denn oftmals sind die Lagerhallen bereits überfüllt und es können keine weiteren Sachspenden angenommen werden.