In Weil der Stadt bemerkt: Illegal entsorgt: Um ein Haar gelangen 200 Liter Heizöl in den Fluss Würm
Heizöl entsorgt: In der Kläranlage fällt es noch rechtzeitig auf. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Unbekannte haben am Wochenende in Weil der Stadt oder Heimsheim offenbar eine große Menge Heizöl in die Kanalisation gekippt. Die Würm entgeht der Verschmutzung nur knapp.

Etwa 100 bis 200 Liter Heizöl haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Weil der Stadt oder Heimsheim in die Kanalisation gekippt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Konkret geht es um Vorfälle zwischen zwischen Freitag, 12. September, 8 Uhr und Samstag, 13. September, 8 Uhr.

 

Wie die Polizei berichtet, fiel im Zulauf der Kläranlage Weil der Stadt-Hausen zunächst Öl an der Wasseroberfläche auf. Es wurde sofort im Vorlauf der Kläranlage gesammelt und von einer Fachfirma abgesaugt. „Nur durch die schnellen Maßnahmen konnte eine Verunreinigung weiterer Gewässer sowie des Flusses Würm verhindert werden“, schreibt die Polizei weiter. Entstanden sei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Einzugsgebiet der Kläranlage umfasst die Ortschaften Weil der Stadt-Merklingen, -Münklingen, -Hausen sowie Heimsheim im Enzkreis.

Illegal entsorgtes Heizöl: Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0 70 31/13 26 50 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

 