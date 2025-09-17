In Weil der Stadt bemerkt: Illegal entsorgt: Um ein Haar gelangen 200 Liter Heizöl in den Fluss Würm

1 Heizöl entsorgt: In der Kläranlage fällt es noch rechtzeitig auf. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Unbekannte haben am Wochenende in Weil der Stadt oder Heimsheim offenbar eine große Menge Heizöl in die Kanalisation gekippt. Die Würm entgeht der Verschmutzung nur knapp.











Etwa 100 bis 200 Liter Heizöl haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Weil der Stadt oder Heimsheim in die Kanalisation gekippt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Konkret geht es um Vorfälle zwischen zwischen Freitag, 12. September, 8 Uhr und Samstag, 13. September, 8 Uhr.