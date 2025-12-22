Insgesamt können sich die Leonbergerinnen und Leonberger jetzt acht Autos teilen. Carsharing funktioniert in der Stadt am besten per App.

Im Leonberger Stadtgebiet stehen ab sofort zwei neue Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. Eines befindet sich im Teilort Warmbronn in der Steigwaldstraße 4, ein weiteres im Ramtel in der Gerlinger Straße gegenüber der Hausnummer 71. Damit wird das Angebot an Carsharing-Fahrzeugen auf öffentlichen Stellplätzen auf insgesamt acht Autos erweitert. Am Leonberger Bahnhof stehen fünf Carsharing-Fahrzeuge zur Ausleihe bereit. In der Künzenstraße in Warmbronn steht ein Auto zur Verfügung.

Zwei Carsharing-Anbieter sind in Leonberg aktiv In Leonberg sind zwei Carsharing-Anbieter aktiv: In der Kernstadt können Fahrzeuge von „Stadtmobil“ genutzt werden, in Warmbronn stehen Autos von „CarSharing Renningen“ zur Verfügung. Beide Anbieter sind in der App „Carsharing Deutschland“ verzeichnet, die eine Übersicht über die Standorte und die aktuell verfügbaren Fahrzeuge bietet.

Um Carsharing zu nutzen, muss zunächst ein Account beim jeweiligen Anbieter erstellt werden. Die Buchung eines Fahrzeugs erfolgt über die App. Alternativ ist auch eine Buchung über die jeweiligen Homepages der Anbieter möglich. Das Auto lässt sich entweder über die App oder mit einer Zugangskarte öffnen, der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Handschuhfach.

„ Um die Aufenthaltsqualität in Leonberg zu steigern, müssen Straßen und Plätze umgestaltet und für eine vielfältigere Nutzung aufgewertet werden. Einen wichtigen Baustein hierfür bildet Carsharing“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Fahrzeugverkehr präge den öffentlichen Raum durch seinen hohen Platzbedarf.

Auch der Ruhende Verkehr nehme viel Platz ein. Die Lösung: Carsharing

Nicht nur der fließende, sondern auch der ruhende Verkehr nehme vor allem in der Leonberger Kernstadt viel Platz ein. „Dieser kann damit weder durch andere, nachhaltigere Verkehrsmittel effizienter genutzt werden, noch einen positiven Beitrag zur Aufenthaltsqualität leisten.“

Das Referat für innovative Mobilität plant daher, das Carsharing-Angebot schrittweise auf weitere Quartiere im gesamten Stadtgebiet auszuweiten