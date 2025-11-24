Seit September wurde Taylor Swift bei etlichen Spielen der Kansas City Chiefs gesichtet. Auch am Sonntag drückte sie ihrem Verlobten Travis Kelce im Stadion die Daumen. Als seine Mannschaft gewann, legte die Sängerin Freudensprünge hin.

Taylor Swift (35) hat einmal mehr ihren Verlobten Travis Kelce (36) im Stadion unterstützt. Sie besuchte am Sonntag das Heimspiel von Kelces Mannschaft, den Kansas City Chiefs, gegen die Indianapolis Colts. Als die City Chiefs im Arrowhead Stadium in der Verlängerung mit 23:20 siegten, hielt es die Sängerin in ihre VIP-Loge nicht auf ihrem Sitz.

Mit goldener Jacke und rotem Lippenstift Auf im Netz geteilten Aufnahmen ist zu sehen, wie sie vor Begeisterung auf und ab sprang. Die Sängerin trug eine goldene Jacke mit weißen und roten Akzenten sowie ihren typischen roten Lippenstift. Sie jubelte zusammen mit einem Mann, bei dem es sich laut "People" um ihren Vater handelte.

Zuvor musste Travis Kelce im Spiel eine Schlappe hinnehmen. Er erzielte im ersten Viertel einen Touchdown, der jedoch wegen eines Griffes ins Gesichtsgitter durch den Offensive Lineman Jawaan Taylor aberkannt wurde. Die Chiefs erhielten eine 15-Yard-Strafe wegen unsportlichen Verhaltens, und der Touchdown wurde annulliert. Als die Wiederholung auf der Großleinwand gezeigt wurde, buhten einige Fans im Stadion, da sie den Eindruck erweckte, Taylors Arm liege über dem Helm des Colts-Verteidigers Kwity Paye - und nicht, dass Taylor den Spieler tatsächlich packte. Es wäre Travis Kelces 85. Touchdown in seiner Karriere gewesen.

Wie "Page Six" berichtete, ist Swift seit Beginn der NFL-Saison 2025/26 im September immer wieder unauffällig bei Spielen der Chiefs anzutreffen. Sie habe sich an mehreren Terminen in die Stadien "geschlichen".

Hochzeitsvorbereitungen laufen

Sängerin Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce bereiten sich aktuell auf ihre Hochzeit vor. Am 26. August gaben sie ihre Verlobung bekannt. Nur wenige Tage später, in der Folge vom 3. September seines Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce", sagte der NFL-Star, dass er immer noch "ganz aufgeregt" sei, wenn er an ihre Verlobung denke. Wie "The US Sun" kürzlich berichtete, soll die Hochzeit in Swifts Villa in Rhode Island stattfinden. Demnach soll ein neuer Garten auf dem Gelände entstehen, in dem die Lieblingsblumen der Sängerin "Monate im Voraus" gepflanzt werden sollen.