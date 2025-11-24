Seit September wurde Taylor Swift bei etlichen Spielen der Kansas City Chiefs gesichtet. Auch am Sonntag drückte sie ihrem Verlobten Travis Kelce im Stadion die Daumen. Als seine Mannschaft gewann, legte die Sängerin Freudensprünge hin.
Taylor Swift (35) hat einmal mehr ihren Verlobten Travis Kelce (36) im Stadion unterstützt. Sie besuchte am Sonntag das Heimspiel von Kelces Mannschaft, den Kansas City Chiefs, gegen die Indianapolis Colts. Als die City Chiefs im Arrowhead Stadium in der Verlängerung mit 23:20 siegten, hielt es die Sängerin in ihre VIP-Loge nicht auf ihrem Sitz.