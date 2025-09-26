In Vintage-inspiriertem Look: Keira Knightley glänzt bei Premiere von The Woman in Cabin 10

Keira Knightley verzaubert auf dem blauen Teppich: Bei der Filmpremiere von "The Woman In Cabin 10" in London sorgte sie mit ihrem Outfit für Vintage-Glamour.

Keira Knightley (40) sorgte gemeinsam mit ihren Co-Stars am Donnerstagabend für einen stilvollen Auftritt bei der Premiere ihres neuen Films "The Woman In Cabin 10" in London. Die Schauspielerin strahlte bei dem Event in einem olivgrünen, Vintage-inspirierten Kleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Erdem, verziert mit Blumenstickereien, funkelnden Perlen und Diamantdetails.

Zwei braune Ledergürtel betonten Knightleys Taille, während ein verspielter Spitzenkragen dem Outfit eine besondere Note verlieh. Dazu kombinierte der "Fluch der Karibik"-Star schwarze Schnürstiefel von Erdem sowie Schmuck von Chanel. Ihre kinnlangen Haare trug die 40-Jährige offen, ihr Make-up hielt sie einfach, aber glamourös.

Herzliche Szenen mit ihren Co-Stars

Auch Knightleys Co-Stars zeigten sich auf dem blauen Teppich der Premiere von ihrer charmanten Seite: Hannah Waddingham (51) posierte ausgelassen für die Fotografen und umarmte Keira Knightley herzlich. Die "Ted Lasso"-Schauspielerin trug ein enganliegendes Midi-Denimkleid mit tiefem Ausschnitt und Glitzerapplikationen.

Guy Pearce (57) präsentierte sich stilvoll in einem dunkelblauen Samt-Jackett mit Wassermelonen-Anstecker, kombiniert mit marineblauen Hosen und einem schlichten weißen T-Shirt. Auch mit ihm posierte Keira Knightley für zahlreiche gemeinsame innige Fotos.

Darum geht es in "The Woman In Cabin 10"

In "The Woman In Cabin 10" spielt Keira Knightley die Rolle der Reisejournalistin Laura "Lo" Blacklock. Der Psycho-Thriller basiert auf dem Bestsellerroman von Ruth Ware aus dem Jahr 2016.

Auf einem Luxus-Yacht-Trip wird Laura eines Nachts Zeugin, wie ein Passagier über Bord geworfen wird. Doch am nächsten Morgen scheint niemand zu fehlen - alle Passagiere sind anwesend, und Laura beginnt zu zweifeln, ob sie sich das Ganze nur eingebildet hat... Der Film wird im Oktober auf Netflix veröffentlicht.