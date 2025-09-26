In Vintage-inspiriertem Look: Keira Knightley glänzt bei Premiere von The Woman in Cabin 10

Keira Knightley verzaubert auf dem blauen Teppich: Bei der Filmpremiere von "The Woman In Cabin 10" in London sorgte sie mit ihrem Outfit für Vintage-Glamour.
Keira Knightley (40) sorgte gemeinsam mit ihren Co-Stars am Donnerstagabend für einen stilvollen Auftritt bei der Premiere ihres neuen Films "The Woman In Cabin 10" in London. Die Schauspielerin strahlte bei dem Event in einem olivgrünen, Vintage-inspirierten Kleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Erdem, verziert mit Blumenstickereien, funkelnden Perlen und Diamantdetails.