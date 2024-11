In vier Städten: Neue Deutschland-Konzerte: Linkin Park führen ihre Tour 2025 fort

Erst im September waren sie in Hamburg zu Gast, 2025 spielen sie wieder in Deutschland: Linkin Park haben ihrer Welttournee über 50 Konzerte hinzugefügt. Viermal können Fans sie hierzulande erleben.

Linkin Park verlängern ihre Welttournee: Die US-Band kündigte über 50 Termine für 2025 an. Hierzulande wird die Nu-Metal-Gruppe viermal auf der Bühne stehen, wie aus ihren Instagram-Post hervorgeht. Vor der Ankündigung hatten verschiedene Hallen auf ihren Leinwänden einen Hinweis auf die Neuigkeiten gegeben.

In diesen deutschen Städten treten Linkin Park auf

Nachdem sie im September für eine Show Hamburg besuchten, kehren sie im Juni nach Deutschland zurück. Das erste Konzert findet am 16. Juni in Hannover in der Heinz-von-Heiden-Arena statt. Am 18. Juni geben sie ihre Songs im Berliner Olympiastadion zum Besten. Fans aus Düsseldorf müssen sich bis zum 1. Juli gedulden. Dann spielen Mike Shinoda (47) und Co. in der Merkur Spiel-Arena. Zum Abschluss zieht es die Formation am 8. Juli in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt.

Auf der Tour begleiten sie 2025 gleich mehrere Bands. Während die Metalcore-Band Architects die Shows in Hannover und Berlin eröffnen, tritt in Düsseldorf und Frankfurt zusätzlich der US-Rapper Jpegmafia auf. In anderen Städten sind AFI, Spiritbox, Grandson, Jean Dawson oder Pvris als Opening Acts bestätigt. Auch die Rock-Gruppe Queens of the Stone Age soll "Billboard" zufolge als Vorband gesetzt sein.

Ticketverkauf beginnt nächste Woche

Konzertkarten sind laut Ticketmaster ab Montag (18. November) um 10 Uhr deutscher Ortszeit erhältlich. Der Pre-Sale gilt jedoch nur für Mitglieder des bandeigenen Fanclubs. Auch der "LPU Password Plus Pre-Sale", der am gleichen Tag um 12 Uhr startet, ist den Mitgliedern vorbehalten.

Drei weitere Vorverkäufe beginnen am Dienstag (19. November) um 12 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können deutsche Telekom-Kunden Tickets kaufen. Personen, die das neue Album bis zum 18. November um 16 Uhr bestellt haben, erhalten dem Ticketanbieter zufolge einen Code und einen Link zum Presale per E-Mail. Auch vorbestellte Alben berechtigen zu diesem Presale. Abonnenten von RTL+ Max können sich in einem anderen Presale ab 12 Uhr Prio-Tickets sichern.

Alle anderen Fans steht der Ticketmaster-Presale am Donnerstag (21. November) ab 10 Uhr offen. Voraussetzung für den Kauf einer Karte ist laut der Plattform lediglich ein Ticketmaster-Konto.

"Ein neues Kapitel für uns"

Wie unter anderem "Billboard" Shinoda aus einem Statement zitiert, sei es für die Band "unglaublich, wieder auf Tour zu gehen". Weiter erklärte er: "Die Unterstützung der Fans ist überwältigend, und wir sind bereit, diese Energie noch weiter in die Welt zu tragen. 'From Zero' ist ein neues Kapitel für uns, und wir freuen uns darauf, es mit allen in einem größeren Rahmen zu teilen." Das achte Album der Band erscheint am morgigen Freitag (15. November).

Es ist der erste Longplayer mit Emily Armstrong (38) als Sängerin, die den ehemaligen Frontmann und Mitgründer Chester Bennington (1976-2017) ersetzt. Ihn hörten Fans zuletzt 2017 auf "One More Light". Aus der kommenden Platte veröffentlichten Linkin Park vorab vier Singles: "The Emptiness Machine", "Heavy is the Crown", "Over Each Other" und "Two Faced".