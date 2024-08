In vier Schritten abgekühlt: Hitze im Auto: Mit diesen Tipps wird’s schnell erträglicher

In vier Schritten abgekühlt

1 Bevor die Klimaanlage ins Spiel kommt, sollte einmal gut durchgelüftet werden. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch

Wenn das Auto im Sommer in der Mittagssonne steht, wird das Einsteigen schnell zur Qual. Diese Tipps sorgen im Handumdrehen für angenehme Temperaturen während der Fahrt.











Sobald man an einem heißen Sommertag nachmittags ins Auto einsteigt, verbrennt man sich fast die Hände am Lenkrad. Schon nach 30 Minuten Parken bei 28 Grad Außentemperatur können im Innenraum bis zu 45 Grad erreicht werden. Nach knapp 90 Minuten in der Mittagssonne kann die Temperatur sogar auf bis zu 60 Grad steigen, warnt der ADAC.