Der Countdown läuft: Am 10. Juni startet Helene Fischer in Dresden ihre "360° Stadion Tour". Kurz vor dem Auftakt am Mittwoch sind für die Shows noch Tickets erhältlich.

Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer (41) geht am Mittwoch wieder auf Tour. Am 10. Juni startet die Sängerin in Dresden ihre groß angekündigte "360° Stadion Tour". Bei den Open-Air-Stadionkonzerten haben insgesamt mehr als 750.000 Menschen Platz. Einige Shows sind derzeit noch nicht ausverkauft, für Fans gibt es also weiterhin die Möglichkeit, Fischers 20-jähriges Bühnenjubiläum live mitzuerleben.

Auf Tour von Dresden bis München Fans finden auf der Homepage der Schlagersängerin einen Terminplan mit den aktuell 15 geplanten Shows. Die Tour führt Fischer nicht nur durch Deutschland: Auch in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden ist jeweils ein Konzert geplant.

Reguläre Eintrittskarten sowie Resale-Tickets für die einzelnen Shows werden über Ticketmaster angeboten. Für den Tourauftakt in Dresden am 10. Juni sind derzeit etwa Tribünenstehplätze für rund 70 Euro verfügbar. Auch höherpreisige Tickets im "Golden Circle" ab rund 172 Euro stehen etwa noch zur Auswahl.

Weiter geht es am 13. Juni in Berlin, am 16. Juni in Stuttgart sowie am 19. und 20. Juni in Frankfurt am Main. Für alle diese Termine sind laut den aktuellen Saalplänen noch Tickets verfügbar. Das gilt auch für die Shows in Gelsenkirchen am 23. Juni und in Köln am 26. und 27. Juni.

Am 30. Juni tritt Helene Fischer in Amsterdam auf, danach folgen zwei Konzerte in Hamburg am 3. und 4. Juli sowie eine Show in Hannover am 7. Juli. Auch für diese Termine sind derzeit noch Tickets erhältlich. Das gilt ebenfalls für die Auftritte in Wien am 11. Juli und Zürich am 14. Juli sowie vereinzelt für das Tourfinale am 17. Juli in München.

Teilweise sind neben regulären Eintrittskarten auch deutlich teurere VIP-Pakete sowie Angebote inklusive Hotelübernachtung erhältlich. Für Zürich ist ein Ticket mit Übernachtung derzeit etwa ab 245 Euro pro Person gelistet.

"Wir kommen uns näher und näher"

Auf Instagram fiebert Fischer unterdessen ihrer Mega-Tour mit einem Countdown entgegen. Die Sängerin zeigt sich bei Proben inmitten ihrer Tänzerinnen und Tänzer und gibt erste Einblicke in die Kulisse des Auftaktspektakels in Dresden. "Wir kommen uns näher und näher", schrieb Fischer kürzlich zu mehreren Fotos. Zu sehen ist dort unter anderem der Aufbau der großen Bühne im Zentrum, deren Blickfang ein großer LED-Würfel ist. Fischer wird während der Konzerte von ihren Fans auf allen Seiten umgeben sein.