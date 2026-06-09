Der Countdown läuft: Am 10. Juni startet Helene Fischer in Dresden ihre "360° Stadion Tour". Kurz vor dem Auftakt am Mittwoch sind für die Shows noch Tickets erhältlich.
Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer (41) geht am Mittwoch wieder auf Tour. Am 10. Juni startet die Sängerin in Dresden ihre groß angekündigte "360° Stadion Tour". Bei den Open-Air-Stadionkonzerten haben insgesamt mehr als 750.000 Menschen Platz. Einige Shows sind derzeit noch nicht ausverkauft, für Fans gibt es also weiterhin die Möglichkeit, Fischers 20-jähriges Bühnenjubiläum live mitzuerleben.