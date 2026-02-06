In vier Fällen: Timothy Busfield wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt

Eine Grand Jury im US-Bundesstaat New Mexico hat den Schauspieler Timothy Busfield (68) in vier Fällen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt. Das gab der zuständige Bezirksstaatsanwalt Sam Bregman am Freitag auf seinem Facebook-Account bekannt. Bei allen vier Anklagepunkten handelt es sich "People" zufolge um Verbrechen dritten Grades.

Bregman betonte auf Facebook, dass jedoch weiterhin die Unschuldsvermutung gelte. "Der Fall wird den üblichen gerichtlichen Verfahren folgen und voraussichtlich vor Gericht verhandelt werden. Die Anklage wird von der Special Victims Unit der Staatsanwaltschaft des Bernalillo County geführt", gab er zudem bekannt. Weiter hieß es, dass "der Schutz von Kindern für seine Behörde weiterhin oberste Priorität" besitzen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft werde "alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Kinder zu schützen und Gerechtigkeit für die Opfer zu gewährleisten".

Anwalt nennt Anklage "nicht unerwartet"

Sein Anwalt Larry Stein erklärte in einem Statement, die Anklage sei "nicht unerwartet" gewesen. Eine Grand Jury würde bekanntlich "auch ein Schinkensandwich anklagen", so Stein. Ihn beunruhige die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, einen Fall weiterzuverfolgen, der "grundlegend unhaltbar" sei und "vor Gericht nicht bewiesen werden kann". Busfield werde die Vorwürfe in jeder Phase des Verfahrens bekämpfen.

Der Anklage waren Vorwürfe vorausgegangen, wonach Busfield sich an zwei heute elfjährigen Kindern sexuell vergangen haben soll. Busfield bestreitet die Vorwürfe. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich am Set der Serie "The Cleaning Lady" ereignet haben. Bei der Serie führte Busfield ab 2022 Regie. Kurz nachdem ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde, stellte er sich den Behörden in Albuquerque, New Mexico. Vor rund zwei Wochen wurde er unter Auflagen aus der Untersuchungshaft freigelassen.