In vier Fällen: Timothy Busfield wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt

Gegen den US-Serienstar Timothy Busfield wurde in vier Fällen Anklage wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes erhoben. Sein Anwalt bezeichnet die Vorwürfe als "grundlegend unhaltbar".
Eine Grand Jury im US-Bundesstaat New Mexico hat den Schauspieler Timothy Busfield (68) in vier Fällen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt. Das gab der zuständige Bezirksstaatsanwalt Sam Bregman am Freitag auf seinem Facebook-Account bekannt. Bei allen vier Anklagepunkten handelt es sich "People" zufolge um Verbrechen dritten Grades.