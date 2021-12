In Vaihingen an der Enz

1 Ein Unbekannter hat in Vaihingen an der Enz zwei Spielautomaten aufgebrochen. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter in einer Gaststätte in Vaihingen an der Enz zwei Spielautomaten aufgebrochen – und Bargeld gestohlen.















Link kopiert

Vaihingen an der Enz - Mehrere tausend Euro Bargeld – das war die Beute von einem bislang unbekannten Täter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Spielautomaten in einer Gaststätte in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) aufgebrochen hat.

Dafür hatte er sich laut Polizei zwischen 23 und 2 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugang zu den Schankräumen der Gaststätte an der Stuttgarter Straße, Höhe Kehlstraße, verschafft. Auch im Thekenbereich wurde der Unbekannte fündig und ließ von dort nochmals über tausend Euro mitgehen. Die Polizei bittet nun Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der Telefonnummer 07042 9410 zu melden.