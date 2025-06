In uns lebt er weiter: Vor vier Jahren ist er gestorben: Willi Herren wäre jetzt 50 geworden

Zwischen "Lindenstraße" und Schinkenstraße: Am 17. Juni wäre Willi Herren 50 Jahre alt geworden. Sein überraschender Tod hat die Fernsehwelt und Partyszene am Ballermann erschüttert. Seine Tochter ist in seine Fußstapfen vor der Kamera getreten.

Auf seinem Grabstein lächelt das Porträt eines lebensfrohen Mannes: Willi Herren (1975-2021) hat die Fernsehzuschauer gern unterhalten und als Stimmungssänger dem Publikum am Ballermann eingeheizt. Es wirkte mühelos und ehrlich, wenn er auf der Bühne für gute Laune sorgte. Am 20. April 2021 verstarb der Schauspieler im Alter von 45 Jahren viel zu früh. Am heutigen 17. Juni wäre er 50 Jahre alt geworden.

Der beliebte Darsteller aus der Kultserie "Lindenstraße" - dort war er von 1992 bis 2007 zu sehen - machte 2004 seinen ersten Schritt ins Reality-Fernsehen mit seiner Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Am RTL-Lagerfeuer äscherte er laut eigener Aussage seine Schauspielkarriere ein. Er sei "vom Charakterdarsteller zum Jeck gedreht worden", sagte der Kölner danach in einem Interview mit dem "Stern".

2005 startete er seine Karriere als Partysänger. Es folgten nach kurzweiligen erneuten Gastauftritten in der "Lindenstraße" weitere Reality-Formate wie "Promi Big Brother" (2017) oder "Das Sommerhaus der Stars", in das er 2019 mit seiner frisch gebackenen Ehefrau Jasmin Herren (46) eingezogen war. Hier zeigte er als streitsuchender Quoten-Schurke den Fiesling, den eingefleischte Fans noch aus der "Lindenstraße" kannten. Am Ballermann war er der liebgewonnene Partybär.

(Un)geklärte Todesursache

Willi Herrens Tod kam 2021 überraschend, am 20. April war er leblos in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden worden. In der damaligen Staffel "Promis unter Palmen" war er noch einen Tag zuvor in Sat.1 zu sehen. Die weitere Ausstrahlung der Sendung wurde gestoppt. Über die Todesursache wurde lange geschwiegen. Bis Jasmin Herren ihrem verstorbenen Mann 2022 ins Dschungelcamp folgte und vor Millionen Zuschauern ihr Schweigen brach. Drogen sollen entgegen der Gerüchte nicht für den Tod von Willi Herren verantwortlich gewesen sein. Weil er in der ZDF-Reihe "37 Grad" 2012 erstmals von seiner Kokainsucht gesprochen hatte und in der RTL-Reihe "Willi Herren im Drogensumpf" seine Entzugsversuche thematisierte, wurde über eine Überdosis spekuliert.

"Was viel schlimmer ist als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium. Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist", betonte die Witwe am Lagerfeuer vor RTL-Kameras. Benzodiazepine sollen angstlösend, beruhigend, entspannend und schlaffördernd wirken, aber in Verbindung mit Alkohol zu Atemstörungen führen.

Herren wollte mit seiner Frau durchbrennen

Die Beziehung zu Jasmin Herren endete nur wenige Wochen vor seinem Tod, verkündete sie damals auf Instagram. Doch auch das dementierte die 46-Jährige im RTL-Dschungel: "Wir waren nie getrennt." Selbst der Gang zum Scheidungsanwalt sei eine Täuschung gewesen, um sich zu schützen. "Lass uns abhauen - haben wir eh immer gesagt", so die Witwe. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Auch die Krönung ihrer Liebe blieb unerfüllt: ein gemeinsames Baby.

Der Sohn eines Boxers hatte mit seiner langjährigen italienischstämmigen Freundin Mirella Fazzi zwei Kinder. Sohn Stefano wurde 1994 geboren und Tochter Alessia 2002. Kurz nach Alessias Geburt trennte sich das Paar. Das chaotische Patchwork-Familienleben wurde von 2014 bis 2016 in "Die Herrens, Willis wilde Welt" von RTLzwei dokumentiert. Hier sammelte Tochter Alessia erste TV-Erfahrung und wandelt seither auf Papas Spuren im Reality-Ressort: "Promi Big Brother" (2020), "Das Sommerhaus der Stars" (2024) und schließlich lag sie selbst Anfang dieses Jahres auf einer Pritsche im RTL-Dschungelcamp - so wie vor rund 20 Jahren ihr Vater.

Seine Enkeltochter besucht ihn regelmäßig

"In uns lebt unser Papa weiter - wir leben durch ihn. Danke Papa für alles! Papa, du wirst vermisst und nie vergessen. Auf ewige Liebe", postete Alessia auf Instagram nach der Beerdigung von Willi Herren, die sie ganz in seinem Sinne arrangiert hatten - trotz strenger Corona-Reglementierungen. "Es wird nicht das letzte Geschenk sein, das wir unserem Vater machen konnten. Denn jeder schöne Tag, jedes Glück, das wir empfinden, wird ihm im Himmel ein Lächeln aufs Gesicht zaubern." Dass sie in seine Fernseh-Fußstapfen getreten ist, hoffentlich auch. Regelmäßig teilt Alessia auf ihrem Account auch ihre Besuche am Grab mit ihrer zweijährigen Tochter Anisa-Amalia, die ihren Opa nie kennenlernen durfte.

Am 17. Juni, an dem Willi Herren 50 Jahre alt geworden wäre, werden sicher auch viele seiner prominenten Weggefährten an den Alleinunterhalter denken. Auf seinem Grabstein unter einem weiteren Bild von ihm auf einer Bühne vor einer tosenden Menge kommt er ein letztes Mal selbst zu Wort: "Tschüß, Ciao und auf Willisehen."