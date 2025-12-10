In und um Leonberg: Diese Weihnachtsmärkte haben am Wochenende geöffnet

Kurz vor den Festtagen bieten noch sieben Weihnachtsmärkte Gelegenheit, Geschenke zu besorgen, dazu Glühwein und andere Leckereien zu genießen. Eine Übersicht.

Weihnachten steht nun fast vor der Tür – am vorigen Wochenende empfingen acht Weihnachtsmärkte in Leonberg und Umgebung tausende Besucher. Jetzt neigt sich die Weihnachtsmarkt-Saison langsam dem Ende zu. Dennoch bietet das kommende dritte Adventswochenende in Leonberg und der Umgebung nochmals ein buntes Programm: Von Astrid-Lindgren-Lesungen über Puppentheater bis hin zu Karussellfahrten ist einiges geboten.

Heimerdinger „Adventsmärkt“ Traditionell am dritten Adventssamstag bringt der „Adventsmärkt“ ein heimeliges, familiäres Flair in die Ortsmitte von Ditzingen-Heimerdingen. Neben Geschenkartikeln und Handwerkskunst dürfen sich die Besucher auch auf manche kulinarische Spezialität freuen.

Öffnungszeit: 13. Dezember von 15.30 bis 22 Uhr

Merklinger Weihnachtsmarkt

Ein einzigartiges historisches Ambiente umgibt den Weihnachtsmarkt vor der Kirchenburg in Weil der Stadt-Merklingen. Organisiert wird er vom örtlichen Sängerbund, dem Heimatkreis und der evangelischen Kirchengemeinde Merklingen. Hier warten neben Roten Würsten und Maultaschen auch die typischen Merklinger Bratwürste darauf, genossen zu werden.

Öffnungszeit: 13. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Hof-Adventsmarkt in Renningen

Einmal Einblicke ins Leben von Bauernhoftieren bekommen? Möglich ist das auf dem Lauerhalde-Hof der Familie Zimmermann. Beim Adventsmarkt mit Christbaumverkauf werden außerdem Spezialitäten direkt vom Hof geboten – und es gibt Stände von regionalen Ausstellern.

Man kann Christbaumkugeln von einem Kalligraphen bemalen lassen, und für Kinder wird am Samstag um 17 und um 18 Uhr aus „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren vorgelesen.

Öffnungszeiten: 12. und 13. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr

„Hirschlander Weihnachtstag“

Ein klassischer Weihnachtsmarkt erwartet die Besucher des „Hirschlander Weihnachtstags“ am Freitag vor dem dritten Advent. Auf dem Rathausplatz in Ditzingen-Hirschlanden können auch Präsente besorgt werden – und ob Maultaschensuppe oder türkische Spezialitäten, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Öffnungszeit: 12. Dezember von 18 bis 22 Uhr

„Leonberger Adventsdörfle“

An den ersten drei Adventswochenenden verwandelt sich der Marktplatz in der Leonberger Altstadt in eine stimmungsvolle Weihnachtskulisse. Neu in diesem Jahr: An Freitagen und Samstagen präsentieren lokale Anbieter ihre Produkte in sechs zusätzlichen Pavillons. Besonders reizvoll für kleine Besucher: Sonntags wird um 14 und um 16 Uhr ein Puppentheater im Alten Rathaus geboten.

Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Heimsheimer Weihnachtsmarkt

Er ist Wunderschön: Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof des Schleglerschlosses. Dort lädt ein Karussell zu fröhlichen Runden ein, von 14 bis 17 Uhr können sich Kinder schminken lassen. Im geöffneten Rathaus warten eine Fotobox und eine kleine Ausstellung auf die Besucher. Zudem sorgen sogenannte Vertikaltuch-Artisten und Livemusik auf der Bühne für Unterhaltung.

Öffnungszeit: 14. Dezember von 11 bis 20 Uhr

Gerlingen auf Eis

Auch wenn es sich um keinen klassischen Weihnachtsmarkt handelt, sorgt die große Eisbahn auf dem Gerlinger Rathausplatz wie jedes Jahr für winterliches Ambiente. Noch bis zum 6. Januar 2026 ist die Bahn geöffnet, freitags findet eine Eis-Disco statt. Für eine kleine Stärkung zwischendurch stehen zudem Stände bereit.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Am 24. Dezember ist geschlossen; 25. und 26. Dezember: 11 bis 20 Uhr; 31. Dezember: 11 bis 18 Uhr; 1. Januar: 11 bis 20 Uhr; 6. Januar 11 bis 20 Uhr

Auf dieser interaktiven Karte finden Sie alle 21 Weihnachts- und Adventsmärkte, die dieses Jahr rund um Leonberg stattfinden.

Mit Ausnahme der Eisbahn in Gerlingen ist dann nach dem dritten Advent für dieses Jahr Schluss mit dem vorweihnachtlichen Budenzauber in der Region – nun kann das Weihnachtsfest kommen.