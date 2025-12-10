In und um Leonberg: Diese Weihnachtsmärkte haben am Wochenende geöffnet

Kurz vor den Festtagen bieten noch sieben Weihnachtsmärkte Gelegenheit, Geschenke zu besorgen, dazu Glühwein und andere Leckereien zu genießen. Eine Übersicht.
Weihnachten steht nun fast vor der Tür – am vorigen Wochenende empfingen acht Weihnachtsmärkte in Leonberg und Umgebung tausende Besucher. Jetzt neigt sich die Weihnachtsmarkt-Saison langsam dem Ende zu. Dennoch bietet das kommende dritte Adventswochenende in Leonberg und der Umgebung nochmals ein buntes Programm: Von Astrid-Lindgren-Lesungen über Puppentheater bis hin zu Karussellfahrten ist einiges geboten.