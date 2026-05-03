In und außerhalb der USA erfolgreich: Der Teufel trägt Prada 2 erobert die weltweiten Kinos

Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Original kehren Meryl Streep, Anne Hathaway und Co. auf die Leinwand zurück - mit Wucht. "Der Teufel trägt Prada 2" hat am Eröffnungstag in Nordamerika 32,5 Millionen US-Dollar eingespielt und steuert auf einen Top-Kinostart zu.
20 Jahre nach dem Überraschungserfolg des ersten Films legt die Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" einen bemerkenswerten Kinostart hin. Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, spielte die Produktion von 20th Century und Disney am Eröffnungsfreitag in Nordamerika 32,5 Millionen US-Dollar ein. Damit zeichnet sich am Startwochenende ein Einspielergebnis zwischen 75 und 80 Millionen Dollar ab.