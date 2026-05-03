In und außerhalb der USA erfolgreich: Der Teufel trägt Prada 2 erobert die weltweiten Kinos

Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Original kehren Meryl Streep, Anne Hathaway und Co. auf die Leinwand zurück - mit Wucht. "Der Teufel trägt Prada 2" hat am Eröffnungstag in Nordamerika 32,5 Millionen US-Dollar eingespielt und steuert auf einen Top-Kinostart zu.

20 Jahre nach dem Überraschungserfolg des ersten Films legt die Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" einen bemerkenswerten Kinostart hin. Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, spielte die Produktion von 20th Century und Disney am Eröffnungsfreitag in Nordamerika 32,5 Millionen US-Dollar ein. Damit zeichnet sich am Startwochenende ein Einspielergebnis zwischen 75 und 80 Millionen Dollar ab.

Bessere Zahlen als beim Original Zum Vergleich: Der erste Teil aus dem Jahr 2006 nahm in seinem kompletten Startwochenende lediglich 27,5 Millionen Dollar ein - ohne Inflationsanpassung. Damals entwickelte sich der Modefilm zum stillen Erfolg und sammelte weltweit insgesamt 326,5 Millionen Dollar an den Kinokassen.

Bemerkenswert ist auch ein anderer Aspekt: Die Fortsetzung ist laut "Hollywood Reporter" der erste von Frauen getragene Film der jüngeren Filmgeschichte, der die nordamerikanische Sommer-Kinosaison eröffnet. Diese Position war bislang nahezu ausschließlich Marvel-Blockbustern oder Filmen aus der "Fast & Furious"-Reihe vorbehalten.

Auch außerhalb der USA überzeugt die Fortsetzung. Wie die Branchenseite "Box Office Mojo" vermeldet, fuhr "Der Teufel trägt Prada 2" auf den internationalen Märkten innerhalb von wenigen Tagen ebenfalls schon rund 82 Millionen Dollar ein. In mehreren Ländern - darunter Brasilien und Italien - legte die Produktion den stärksten Eröffnungstag des bisherigen Kinojahres hin.

Gute Kritiken und ein eingespieltes Team

Der starke Auftakt fußt auf wohlwollenden Kritiken und positivem Publikumsfeedback. Anziehungskraft entfaltet vor allem die Rückkehr des Originalcasts: Meryl Streep (76) schlüpft erneut in die Rolle der gefürchteten Mode-Chefredakteurin Miranda Priestly, an ihrer Seite spielen wie schon im ersten Teil Anne Hathaway, Stanley Tucci und Emily Blunt. Auch Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna kehrten für die Fortsetzung zurück.