In den vergangenen zwei Nächten wurden mehrere Fahrzeuge an verschiedenen Standorten in Langenau, Blaubeuren, Ulm und Blaustein von unbekannten Tätern wahllos beschädigt.

Einen hohen Sachschaden verursachten Unbekannte in den vergangenen zwei Nächten in Langenau, Blaubeuren, Ulm und Blaustein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge an verschiedenen Standorten in Langenau wahllos beschädigt. Die Täter sprühten an den Autos Bauschaum in den Auspuff. Zudem brachten sie an den Heckscheiben einen Aufkleber mit politischem Inhalt an, der mutmaßlich auf die Aktion von Klimaaktivisten hindeutet.

Lesen Sie auch

Auch in der Blaubeurer Innenstadt waren die Täter unterwegs. In derselben Nacht beschädigten sie auf die gleiche Art und Weise, offensichtlich wahllos, mindestens 14 Fahrzeuge.

Ähnliche Beschädigungen in Ulm und Blaustein

In der Nacht zum Dienstag waren die Täter in Ulm und Blaustein unterwegs. Am Dienstagmorgen stellten rund 15 Besitzer im Bereich der Eythstraße in Ulm fest, dass Bauschaum in die Auspuffanlagen ihrer Autos gesprüht wurde. Weitere etwa 25 Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der Donauhalle und mehr als zehn Fahrzeuge in Blaustein betroffen.

In einigen Fällen gelang es wohl, den Bauschaum so zu entfernen, dass kein Schaden entstand.

Wer in der Nacht zum Montag in der Innenstadt von Langenau oder Blaubeuren sowie in der Nacht auf Dienstag in Ulm oder Blaustein die Sachbeschädigungen beobachtete, verdächtige Personen gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.