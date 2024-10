Alle fünf Studioalben der britischen Boygroup One Direction (2010-2015) sind nach dem Tod des ehemaligen Mitglieds Liam Payne (1993-2024) in die britischen Top 40 zurückgekehrt. In Deutschland feiern diesen Erfolg mit bitterem Beigeschmack immerhin drei Alben und eine Single.

Der britische Sänger starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren, nachdem er von einem Balkon des Casa Sur Hotels in Buenos Aires, Argentinien, aus dem dritten Stock gestürzt war.

Lesen Sie auch

Fünf Alben und zwei Songs in den UK-Charts

Das 2013er-Album "Midnight Memories" der Band, das Hits wie "Best Song Ever" und "Story Of My Life" enthält, kehrt auf Platz 13 der britischen Albumcharts zurück, während ihr letztes Album "Made In The AM" (2015) laut Official Charts Company auf Platz 21 gelandet ist. Auf Platz 22 befindet sich das 2014er Album "Four" der Band. "Take Me Home" (2012) liegt auf Platz 25 und ihr Debütalbum "Up All Night" (2011) auf Platz 38.

Außerdem sind zwei One-Direction-Songs wieder in die Top 10 eingestiegen: "Night Changes" (2014) erreichte mit Platz sechs einen neuen Höchststand in den Single-Charts und "Story Of My Life" (2013) stieg auf Platz neun ein.

Und auch bei Liam Paynes 2019er Soloalbum "LP1" ist Bewegung zu verzeichnen. Die Platte kehrte auf Platz 62 immerhin in die Top 100der UK-Album-Charts zurück.

Drei Alben und eine Single in den deutschen Charts

Auch in Deutschland sind die Songs und Alben der einstigen Kultband nach der Todesmeldung wieder verstärkt gefragt. Das One-Direction-Album "Midnight Memories" feiert einen Wiedereinstieg, als Reentry (REE) ist es auf Platz 56 in den deutschen Album-Charts zu finden. "Four" steigt auf der 70 wieder ein und "Made In The AM" auf Platz 94.

Zudem feierte der Song "Story Of My Life" der erfolgreichen Band, die 2010 aus der Castingshow "The X Factor" hervorging, in den deutschen Single-Charts den Wiedereinstieg auf Platz 88.