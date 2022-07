1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Uhingen nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Unbekannter gibt sich in Uhingen als Polizist aus und versucht zwei Kinder in sein Auto zu locken. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.















Schreckmoment für zwei Kinder in Uhingen (Kreis Göppingen): Am Freitagnachmittag hat sich ein bislang unbekannter Mann als Polizist ausgegeben und versucht die Kinder in sein zu Auto locken. Laut Polizei sprach der Mann die beiden auf dem Spielplatz nahe des Rewe-Marktes in der Ulmer Straße an.

Er war mit einem weißen Kleinbus unterwegs und hielt an. Unter dem Vorwand von der Kriminalpolizei zu sein, forderte er die beiden Kinder auf, in sein Fahrzeug zu steigen. Diese rannten weg, der Mann verfolgte sie noch kurz zu Fuß. Als die Kinder auf eine Gruppe von drei Jungen trafen, erzählten sie, was passiert war. Die Jungen boten den Kindern an, zum Schutz bei ihnen zu bleiben. Kurze Zeit später fuhr der Mann in Richtung Göppingen weg.

So wird der Unbekannte beschrieben

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeanshose getragen haben. Er sprach hochdeutsch mit einem leichten ausländischen Akzent. Der Unbekannte fuhr einen weißen Kleinbus, ähnlich dem eines VW T4 oder T5. Im Bereich der hinteren Seitenscheiben sei eine Werbeaufschrift in großer blauer und kleiner grüner Schrift zu sehen.

Das Polizeirevier Uhingen ermittelt nun wegen Amtsanmaßung und anderer möglicher Delikte. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07161-93810 entgegen.