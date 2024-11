In TV-Interview mit Annika Lau: Marlene Lufen: Tränenausbruch wegen ihrer demenzkranken Mutter

In TV-Interview mit Annika Lau

In einem emotionalen TV-Interview spricht Marlene Lufen über ihre an Demenz erkrankte Mutter, die in einem Pflegeheim lebt. Die Wohnsituation ist für die Moderatorin immer wieder ein innerer Konflikt.











Eine ungewohnt sensible Seite zeigt die sonst so fröhliche "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (53) im TV-Magazin "Gala" (2. November, 16.45 Uhr, RTL sowie anschließend auf RTL+). Als es im Gespräch mit Annika Lau (45) um ihre an Demenz erkrankte Mutter (83) geht, kommen der versierten TV-Frau sogar die Tränen. Das zeigt ein Clip, den RTL vorab veröffentlicht hat.