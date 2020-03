Mann tot am Ufer gefunden – Unglück wahrscheinlich

1 Die Polizei geht von einem Unglück aus. Ein 43-Jähriger wird tot in Tübingen gefunden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Zeuge alarmiert am Dienstagmorgen die Polizei, weil er am Ufer des Flusses Steinlach einen toten Mann entdeckt hat. Die geht derzeit von einem Unglück aus.

Tübingen - Am Ufer des Flusses Steinlach in Tübingen ist am Dienstagmorgen um 8 Uhr ein toter Mann gefunden worden.

Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Weitere Details zur Art des Unglücks wollte er nicht nennen. Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstagmorgen über den Fund informiert.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen.