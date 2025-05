In Tschechien

1 Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Ortes Tisa im Bezirk Usti nad Labem (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Mann und eine Frau aus Deutschland werden bei einem Unwetter verletzt. Retter finden die beiden unter einem Baum, wo sie wohl Schutz gesucht hatten











Link kopiert



Zwei deutsche Touristen sind in Tschechien von einem Blitz getroffen worden. Rettungskräfte brachten einen älteren Mann mit schweren Verletzungen in ein Traumazentrum, die ältere Frau kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher örtlichen tschechischen Medien sagte.