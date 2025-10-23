Iman zeigte sich bei der American Ballet Theatre Fall Gala in New York in einer spektakulären Robe. Es war ein seltener Auftritt für das Supermodel, das sich seit dem Tod von Ehemann David Bowie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.
Supermodel Iman (70) sorgte am Mittwochabend bei der American Ballet Theatre Fall Gala in New York für Aufsehen. Bei einem ihrer raren öffentlichen Auftritte erschien die Witwe von Musik-Legende David Bowie (1947-2016) in einer atemberaubenden Robe aus silber-blau schimmerndem Satin.