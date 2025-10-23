Iman zeigte sich bei der American Ballet Theatre Fall Gala in New York in einer spektakulären Robe. Es war ein seltener Auftritt für das Supermodel, das sich seit dem Tod von Ehemann David Bowie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Supermodel Iman (70) sorgte am Mittwochabend bei der American Ballet Theatre Fall Gala in New York für Aufsehen. Bei einem ihrer raren öffentlichen Auftritte erschien die Witwe von Musik-Legende David Bowie (1947-2016) in einer atemberaubenden Robe aus silber-blau schimmerndem Satin.

Das Kleid bot durch einen asymmetrischen, schulterfreien Ausschnitt und einen skulpturalen, mehrlagigen Rock mit Tüll und Falten echten Hollywood-Glamour. Besonders auffällig: die rote Blumenstickerei auf der Vorderseite. Dazu kombinierte Iman Diamantohrringe und ein passendes Armband. Ihr glänzendes Haar trug sie in einem seitlich gescheitelten Bob mit glamourösen Locken.

Unterstützung für Misty Copeland

Der Anlass für Imans Erscheinen bei dem Event war die Unterstützung für Ballerina Misty Copeland (43). Die Tänzerin hatte im Oktober ihren Rückzug vom American Ballet Theatre bekannt gegeben. Sie hatte als erste afroamerikanische Primaballerina des Ensembles Geschichte geschrieben.

Seit dem Tod ihres Ehemannes David Bowie im Jahr 2016 hält sich Iman weitgehend aus dem Rampenlicht fern. Der Musikstar war nach einem Kampf gegen Leberkrebs im Alter von 69 Jahren verstorben. Das Paar war 23 Jahre lang verheiratet gewesen und hat eine gemeinsame Tochter, Alexandria Zahra Jones (25).

Große Trauer nach Bowies Tod

In einem Interview mit der britischen "Vogue" im Jahr 2022 sprach Iman offen über die Schwierigkeiten nach Bowies Tod. "Es war zu viel. Viel zu viel", erklärte sie damals. "Wir hatten ein sehr privates Leben geführt und plötzlich fühlte es sich an, als hätte man ein Ziel auf mich und meine Tochter gemalt." Die Situation sei so belastend geworden, dass Mutter und Tochter sogar ihr Zuhause in New York verlassen mussten. "Die Leute standen ständig vor unserer Haustür", berichtete Iman. Aus ihrer Trauer sei Profit geschlagen worden und das Mitgefühl nur geheuchelt gewesen.

Heute konzentriert sich die gebürtige Somalierin ganz auf ihre Familie. "Ich sehe mich jetzt in erster Linie als Mutter und Großmutter... das ist mein Platz im Leben", sagte sie. Und auch wenn sie mit 70 Jahren noch immer umwerfend aussieht, wie sie just wieder unter Beweis stellte - eine Einschränkung gibt es: "Ich kann keine Absätze mehr tragen. Ich kenne meine Grenzen."