Nach 100 Shows ist Schluss: Adele hat das letzte Konzert ihrer Las-Vegas-Residenz absolviert. Eine Tatsache, die der Sängerin bei einer emotionalen Rede auf der Bühne sichtlich zusetzte.











Musikstar Adele (36) hat am Samstagabend (23. November) das 100. und letzte Konzert ihrer zweijährigen Las-Vegas-Residenz gespielt. Bei der finalen "Weekends with Adele"-Show im Colosseum at Ceasars Palace wurde die Sängerin auf der Bühne sichtlich emotional.