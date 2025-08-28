Bei einem Konzert von Oasis brach eine Schlägerei mitten im Publikum aus. Während die meisten Fans Abstand hielten, tanzte eine Frau gelassen mitten im Getümmel.
Chaotische Szenen bei einem Oasis-Konzert: Am Wochenende eskalierte während einer Show der Britpop-Legenden in Toronto, Kanada, eine Auseinandersetzung im Publikum. Ein Reddit-User hielt die Szene mit seinem Handy fest: Mehrere Männer gerieten mitten in der Menge aneinander und lieferten sich eine Schlägerei. Einer von ihnen wurde schließlich zu Boden gestoßen.