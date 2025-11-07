In Toronto: Prinz Harry bedankt sich für seine große Liebe Meghan

Das kanadische Toronto hat eine besondere Bedeutung für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Jetzt hat er sich bei der Stadt bedankt.
Prinz Harry (41) ist auf Einladung der True Patriot Love Foundation nach Kanada gereist. Im Vorfeld des Remembrance Day hat er dort unter anderem in den vergangenen Tagen eine Pflegeeinrichtung für Veteraninnen und Veteranen besucht. Auch zu einem Dinner der Foundation war er am Donnerstagabend in Toronto eingeladen. Während einer Rede kam der Prinz bei dem Event auf die wichtige Rolle zu sprechen, die die Stadt in seinem Leben hat.