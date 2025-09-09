In Toronto: Dustin Hoffman: Küsschen für Ehefrau Lisa auf dem roten Teppich

Dustin Hoffman hat die Premiere von "Tuner" in Toronto besucht. Der 88-Jährige kam in Begleitung von Ehefrau Lisa, die auf dem roten Teppich einen süßen Wangenkuss von ihm bekam.
Dustin Hoffman (88) hat einen seiner seltenen Auftritte auf dem roten Teppich hingelegt. Am vergangenen Montag besuchte er gemeinsam mit Ehefrau Lisa Hoffman (71) die Premiere von "Tuner" im Rahmen des Toronto International Film Festivals (TIFF). Hoffman, der am 8. August seinen 88. Geburtstag feierte, posierte Arm in Arm mit seiner Ehefrau für die Fotografen und gab ihr auch einen Kuss auf die Wange.