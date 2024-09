Demi Moore und Margaret Qualley haben am Donnerstag bei der Premiere ihres Films "The Substance" in Toronto bewiesen, wie aufregend Schwarz-Weiß-Looks sein können.

Demi Moore (61) und Margaret Qualley (29) haben einen stylischen Auftritt beim Toronto International Film Festival (TIFF) hingelegt. Zu der Premiere ihres neuen Films "The Substance" erschienen die beiden Schauspielerinnen in unterschiedlichen Outfits, setzten dabei jedoch beide auf Schwarz-Weiß.

Krawatte und Cape

Demi Moore trug einen knöchellangen, schwarzen Rock mit kleinem Beinschlitz, der durch den schmalen Schnitt und einem hohen Taillenbund die schlanke Figur der Schauspielerin betonte. Dazu kombinierte sie ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte sowie spitze Pumps in Schwarz. Den Look komplettierte sie mit Diamant-Ohrhänger, mehreren Ringen und einer funkelnden Brosche am Rock. Ihre glatten Haare ließ sie über die Schultern fallen, beim Make-up setzte sie auf nudefarbenen Lippenstift und betonte ihre Augen mit Mascara und dunklem Lidschatten.

Moores Co-Star Margaret Qualley kombinierte zu einem schwarzen Einteiler mit kurzen Beinen ein helles Cape, das ihr bis zu den Knien reichte. Das Kleidungsstück aus Taftstoff war am Oberteil mit Glitzerapplikationen versehen und sorgte auch mit zwei schwarzen Schleifen an den Schultern für einen aufregenden Look. Diesen vervollständigte die 29-Jährige mit Peeptoe-High-Heels, funkelndem Silberschmuck und einer schwarzen Statement-Schleife im zum strengen Dutt frisierten Haar. Ihr Augen-Make-up hielt sie dezent und setzte dafür auf einen Lippenstift in einem beerigen Ton.

Am 19. September startet der mit Spannung erwartete Film "The Substance" in den deutschen Kinos. In dem Horrorfilm der französischen Regisseurin Coralie Fargeat (48) verkörpert Moore eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen, hochgefährlichen Verjüngungsdroge greift. Qualley kommt als idealisierte Version von Moore ins Spiel und die beiden müssen sich fortan ihre Lebenszeit teilen.