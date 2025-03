1 Die 27-Jährige war im Bereich des „Zuckerhütl“ in den Stubaier Alpen unterwegs gewesen. Foto: IMAGO/Volker Preußer/IMAGO/Volker Preusser

Eine Frau aus Deutschland war in den Stubaier Alpen in Tirol unterwegs, als sie ausrutschte und in die Tiefe stürzte. Ihre Leiche wurde von einem Bergsteiger im Schnee gefunden.











Link kopiert



Bei einer Bergwanderung in Tirol ist eine Frau aus Deutschland 130 Meter in den Tod gestürzt. Die 27-Jährige sei im Bereich des „Zuckerhütl“ in den Stubaier Alpen unterwegs gewesen, teilte die österreichische Polizei am Donnerstag mit. Sie sei offenbar auf dem Weg zum Gipfel ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.