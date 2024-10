In Thüringen verschwunden: Vermisste Mutter in Rheinland-Pfalz aufgetaucht

1 Die Polizei hatte nach der 36-Jährigen gesucht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine Frau ist am Wochenende von einem Feriendorf in Thüringen verschwunden. Zurück bleibt ihr Baby. Nun ist die Mutter wieder aufgetaucht - in einem anderen Bundesland.











Die 36-jährige Frau, die ihr Baby in einem Feriendorf in Thüringen zurückgelassen hatte, ist in Rheinland-Pfalz aufgetaucht. Die Frau sei wohlauf, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei machte keine Angaben, wo genau in Rheinland-Pfalz die Frau im Laufe des Mittwochs auftauchte, ob sie gefunden wurde oder sich selbst an die Behörden wandte.