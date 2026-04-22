Mit einem seitenlangen Monolog, einem mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger und einem der schockierendsten Tode der Serienwelt präsentierte sich Jeffrey Dean Morgan 2016 erstmals in seiner wohl größten Kultrolle: als Bösewicht Negan in der Hitserie "The Walking Dead". Eine Szene, die nicht nur Fans bis heute - zehn Jahre später - noch beschäftigt. Für Morgan war dies wohl der endgültige Befreiungsschlag aus der ewigen Nebenrolle. Am 22. April feiert der charismatische Schauspieler seinen 60. Geburtstag und kann auf weit mehr als nur eine Kultrolle zurückblicken.

Bis heute ist Morgan der Rolle als Negan treu geblieben. Nach dem Ende von "The Walking Dead" im Jahr 2022 verkörpert er den inzwischen zum beliebten Antihelden avancierten Negan weiter in dem Spin-off "The Walking Dead: Dead City". Fanherzen hat er aber nicht nur in dieser Rolle gebrochen, wie das treue Publikum von "Grey's Anatomy" weiß.

Dramatischer Durchbruch in der Serienwelt

In der zweiten Staffel des Serien-Dauerbrenners war er in der Rolle des herzkranken Patienten Denny Duquette zu sehen. Seine Romanze mit Dr. Izzie Stevens (Katherine Heigl, 47) machte seine Geschichte und späteren Serientod umso tragischer - auch für ihn selbst. "Ich wollte nicht sterben", sagt er in einem Video der "Men's Health" über sein "Grey's Anatomy"-Aus. "Ich war wirklich sauer, dass ich in der Serie gestorben bin." Bis heute werde er aber noch als Denny erkannt, wie er in der "Late Night with Seth Meyers" bestätigte: "Ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass sie mich erkennen, denn ich sehe aus wie Santa im Vergleich dazu, wie ich vor 20 Jahren ausgesehen habe." Auch für seinen Part in "Supernatural" als John Winchester werde er noch immer erkannt. Beide Engagements sind inzwischen rund 20 Jahre her. Die Zeit, in der Morgan von Fans mit Schauspielkollege Javier Bardem (57) verwechselt wurde, scheint vorbei zu sein.

Ungefähr zur selben Zeit, in der er in der Serienwelt Fuß fasste, hatte Morgan auch seine erste große Kinorolle. 2007 war er in "P.S. Ich liebe dich" an der Seite von Hilary Swank (51) zu sehen. Zwei Jahre später machte er in dem Superheldenfilm "Watchmen" als The Comedian auf sich aufmerksam. Kurz vor seinem ersten Auftritt in "The Walking Dead" übernahm er eine Nebenrolle in "Batman v Superman: Dawn of Justice" als Batmans Vater an der Seite seiner späteren Serienkollegin Lauren Cohan (44). In seinem nächsten Blockbuster "Rampage - Big Meets Bigger" spielte er neben Dwayne Johnson (53) eine Nebenrolle.

Der Serienwelt ist er dennoch weiterhin treu geblieben. So ist er seit 2024 in der Prime-Serie "The Boys" zu sehen. In der Animationsserie "Invincible" leiht er dem Schurken Conquest seine Stimme. Seit 2025 ist er auch als Moderator tätig und präsentiert die amerikanische Reality-Show "Destination X", die 2026 in die zweite Staffel geht.

Angestrebte Basketball-Karriere klappte nicht

Dabei war die Schauspielerei gar nicht Morgans erster Plan. Während seiner Schulzeit spielte er Football und Basketball. Für letzteres bekam er sogar Stipendien angeboten. Doch diese Karriere fand nach einer Knieverletzung ein frühzeitiges Ende. In den 1990er Jahren hatte er dann seine ersten Schauspielrollen und zog nach Los Angeles, um diese Karriere intensiver zu verfolgen. Damals hatte er denselben Manager wie sein späterer "The Walking Dead"-Kollege Norman Reedus (57). Obwohl sie in der Zombieserie erbitterte Erzfeinde spielten, sind sie privat enge Freunde. "Wenn wir zusammen sind, wird viel gelacht und viel Motorrad gefahren", erzählte Morgan der "Men's Health". Ihre gemeinsame Leidenschaft für das Motorradfahren demonstrierten sie auch vor der Kamera in Reedus' AMC-Show "Ride with Norman Reedus", in der Morgan schon mehrmals zu Gast war. Heute frage er sich, was ihr einstiger Manager wohl über sie beide denkt.

Von Serienkollegen verkuppelt und verheiratet

Auch bei Morgans Hochzeit mit der Schauspielerin Hilarie Burton (43) im Jahr 2019 spielte Reedus eine tragende Rolle. "Es war eine intime Zeremonie ... durchgeführt von Jensen Ackles und Norman Reedus, mit unseren Kindern an unserer Seite ...", verriet Morgan nach den Feierlichkeiten auf Instagram.

Jensen Ackles (48), Morgans Seriensohn in "Supernatural", war auch wesentlich an dem Liebesglück von Morgan und Burton beteiligt. Einige Jahre zuvor hatten er und seine Frau für die beiden ein Blinddate arrangiert. Danneel Ackles (47) und Burton kannten sich von der Serie "One Tree Hill". "Jensen wusste einfach, er hat das Mädchen für mich", schrieb Morgan 2021 auf Instagram anlässlich seines zwölften Jahrestags mit Burton. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor. 2010 kam ihr Sohn Gus zur Welt, 2018 folgte Tochter George Virginia.

Farmbesitzer mit Esel und Emu

Das Paar besitzt seit einigen Jahren eine Farm in Rhinebeck im US-Bundesstaat New York, wo die Familie größtenteils auch lebt - zusammen mit einigen Tieren. Zu den Bewohnern zählt auch ein medienbekannter Esel namens Jack, der zusammen mit seiner besten Freundin, der Emu-Dame Diane, dort ein neues Zuhause gefunden hat. Die Morgans besitzen zudem auch eine Wohnung in Manhattan.

Aktuell ist Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler in der finalen Staffel von "The Boys" zu sehen. Seine Rückkehr als Negan in der dritten Staffel von "The Walking Dead: Dead City" wird für Ende des Jahres erwartet. Welche Kultrolle er als nächstes spielen wird, bleibt abzuwarten.