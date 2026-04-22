"Grey's Anatomy", "Supernatural", "The Walking Dead" und mehr: Jeffrey Dean Morgan hat in zahlreichen beliebten Serien mitgespielt. Am 22. April feiert er seinen 60. Geburtstag.
Mit einem seitenlangen Monolog, einem mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger und einem der schockierendsten Tode der Serienwelt präsentierte sich Jeffrey Dean Morgan 2016 erstmals in seiner wohl größten Kultrolle: als Bösewicht Negan in der Hitserie "The Walking Dead". Eine Szene, die nicht nur Fans bis heute - zehn Jahre später - noch beschäftigt. Für Morgan war dies wohl der endgültige Befreiungsschlag aus der ewigen Nebenrolle. Am 22. April feiert der charismatische Schauspieler seinen 60. Geburtstag und kann auf weit mehr als nur eine Kultrolle zurückblicken.