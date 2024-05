1 Gewitter im Anmarsch: In Teilen Baden-Württembergs könnte es ungemütlich werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Nach ein paar Sonnenstrahlen am Pfingstmontag waren in Teilen Baden-Württembergs für den Abend Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen angekündigt. Wie wird das Wetter in der kommenden Woche?











Der Regen lässt vorerst nicht nach: In den nächsten Tagen kommen auf die Menschen im Südwesten wieder Schauer und Gewitter zu. Noch am Abend des Pfingstmontags hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Gewitter mit Sturmböen bis zu 70 Stundenkilometern, Hagel und Starkregen angekündigt. Betroffen seien unter anderem der Schwarzwald-Baar-Kreis und Pforzheim. Aber auch im Norden des Bundeslands rechnete der DWD bis in die Nacht hinein mit schweren Gewittern. Es sei punktueller Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde möglich.