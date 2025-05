In Tarnkleidung: Christian von Dänemark: Voller Einsatz bei anstrengender Militärübung

Seit Februar ist Kronprinz Christian (19) beim Militär, um seine Ausbildung zu absolvieren. Jetzt gibt es neue Einblicke in seinen Militärdienst beim Gardehusarregimentet, einem Regiment des dänischen Heeres, in Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, erhielt am Donnerstag, den 15. Mai 2025, das REX-Abzeichen, nachdem er die traditionelle, aufreibende und mehrtägige REX-Tour absolviert hatte", gab das Königshaus bekannt. Er sei damit nun ein Gardist und werde im Zusammenhang mit seinem Militärdienst beim Gardistenregiment auch in das Leutnant-Ausbildungsprogramm aufgenommen.

In einem Instagram-Post des Königshauses ist eine ganze Bilderreihe zu sehen, die den Prinzen mit Helm, Hut, oder Waffe bei verschiedensten Übungen am Boden oder im Wasser zeigt. Dabei ist sein Gesicht meist mit Tarnfarbe bemalt.

Lesen Sie auch

Der dänische Palast hat zudem ein ganzes Video samt Erklärungen zu der Militärübung veröffentlicht. Demnach dauert die "Tour" vier Tage und keiner der Wehrpflichtigen wisse im Voraus, was auf ihn zukomme. "Die Übung gliedert sich in zwei Teile von jeweils 48 Stunden. Der erste Teil ist ein Bereitschafts- und Bewachungsteil, bei dem die Wehrpflichtigen kurzfristig aktiviert und eingesetzt werden. Daran schließt sich der REX-Teil an, bei dem es darum geht, Aufgaben unter schwierigen Bedingungen zu lösen."

Der Kronprinz machte rund 65 Kilometer Strecke

Die Wehrpflichtigen legen für gewöhnlich mit einer Ausrüstung von 25 bis 30 kg in 36 Stunden rund 50 Kilometer zurück. Der Kronprinz habe etwa 65 Kilometer zurückgelegt, da er als zweiter Kommandant an zusätzlichen Patrouillen und Aufklärungsmissionen teilgenommen habe. Während der Übung gebe es nur sehr wenige Ruhezeiten und jeder Soldat erhalte für die gesamte Übung eine Feldverpflegung.

Zwei vom Königshaus entsandte Fotografen hätten Teile der Übung begleitet, heißt es in der Erklärung weiter. "Sie haben die Übung ausschließlich beobachtet und wurden immer in einem sicheren Abstand gehalten, sodass sie nicht mit den Wehrpflichtigen in Kontakt treten konnten." Das Königshaus sei zu keinem Zeitpunkt an der Organisation der Feldübung beteiligt gewesen, wird betont. "Die Fotografen des Königshauses durften nach Absprache mit dem Zugführer kurz mit dem Kronprinzen sprechen. Dies geschah zum ersten Mal nach Beginn der Übung um 04.00 Uhr am Montagmorgen. Dann am dritten Tag, am Nachmittag, und schließlich nach Erhalt des REX-Abzeichens."

Wie geht es für Prinz Christian weiter?

In dem Clip ist Prinz Christian unter dramatischer Musikuntermalung gemeinsam mit seinen Kameradinnen und Kameraden beim Anziehen in der Kaserne, beim Loslaufen im Dunklen und bei den Übungen im Wald, durchs Wasser oder durch Rauch hindurch zu sehen. Zudem wurde die Vergabe der Abzeichen festgehalten.

"Der Kronprinz wird seinen derzeitigen Militärdienst beim Gardehusarregimentet Ende Mai abschließen", teilt das Königshaus mit. Das Programm zur Leutnant-Ausbildung beginne dann Anfang August 2025 und "dauert ein Jahr plus eine anschließende praktische Dienstzeit als Zugführer".